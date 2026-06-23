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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

        Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

        Eskişehir merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 17:27 Güncelleme:
        Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

        Eskişehir merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yürüttü.

        Eskişehir ve Antalya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, dijital materyallere el konuldu.

        Operasyonda gözaltına alınan 16 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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