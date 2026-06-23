Eskişehir merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Eskişehir merkezli 2 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2,3 milyar lira işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yürüttü. Eskişehir ve Antalya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, dijital materyallere el konuldu. Operasyonda gözaltına alınan 16 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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