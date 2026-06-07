Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

Eskişehir Teknik Üniversitesinden (ESTÜ) 2025-2026 akademik yılında mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.



ESTÜ Stadyumu'nda düzenlenen tören, Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, rektör yardımcıları, yönetim kurulu ve senato üyeleri ile akademisyenlerin, öğrenci velilerini ve katılımcıları selamlamasıyla başladı.



Mezun olanlardan yaklaşık 2 bin 300 öğrenci, alanda yürüyerek katılımcıları selamladı. Daha sonra öğrenciler tarafından tasarlanan ve üniversiteyi ulusal ve uluslararası yarışmalarda temsil eden araçların geçişi yapıldı.



Törende pilotaj bölümünden bir öğrenci tarafından selamlama uçuşu gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve gönüllülerden oluşan "Bando Es-Es" grubu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yeni mezunlar adına konuşmalar yapıldı.



Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Özcan, son sınıf öğrencilerini hayata uğurladıkları bu güzel, anlamlı ve unutulmaz günü katılımcılarla paylaşmaktan büyük bir gurur duyduğunu söyledi.



Öğrencilerin ailelerine seslenen Özcan, çocuklarının daha güzel ve refah bir dünyada yaşamaları hayaliyle yıllardır olağanüstü bir gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Eskişehir Teknik Üniversitesinin tüm personeli olarak bizler bu fedakarlıklarınızın bize yüklediği sorumlulukların farkındayız ve kendi çocuklarımız gibi gördüğümüz sizlerin emanetlerine sahip çıktık ve bundan sonra da sahip çıkmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Özcan, üniversitenin tüm imkanlarını seferber ederek kurulan hayallerin gerçekleşmesi için çabaladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bugün mezuniyet günü. Bugün evlatlarınızla gurur duyma ve geleceğe umutla bakma gününüz. Bundan sonra bizim ve mezun olan değerli öğrencilerimizin kıymetli ailelerinin yapacağı en önemli şeyin onlara güvenmek, özellikle üniversitemizdeki edindikleri bilgi birikimlerini ve tecrübelerini hayata geçirebilmeleri için onları sabırla desteklemeye devam etmek olduğunu bir kez daha ailelerimize hatırlatmak isterim. Bu vesileyle sizleri de yürekten kutluyor, vatana ve milletimize faydalı olacağınıza emin olduğum böyle pırıl pırıl evlatlar yetiştirdiğiniz için ülkem ve üniversitem adına sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum."



Rektör Özcan, konuşmasının ardından üniversite, fakülte ve bölüm birincilerine hediyelerini takdim etti. Öğrenciler temsili diplomalarını almalarının ardından keplerini havaya fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.



Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı'nın da katıldığı tören konser etkinliğiyle sona erdi.

