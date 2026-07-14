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        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 11:46 Güncelleme:
        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Yılmaz, mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, milletin gösterdiği birlik, beraberlik ve kararlılığın ilk günkü anlam ve önemini koruduğunu belirtti.

        Tarihin en karanlık ihanetlerinden birine karşı aziz milletin yazdığı destansı kahramanlığın 10. yıl dönümünün idrak edildiğini ifade eden Yılmaz, şöyle devam etti:

        "15 Temmuz 2016 gecesi bağımsızlığımıza, demokrasimize ve milli iradeye kasteden hain darbe girişimi, milletimizin sarsılmaz iradesi sayesinde bertaraf edilmiştir. Aziz milletimiz, imanından aldığı güç, vatan sevgisi ve demokrasiye olan bağlılığıyla hiçbir gücün karşısında boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir."

        Kadın, erkek, genç ve yaşlı demeden herkesin meydanlara çıkıp, canları pahasına devletine ve geleceğine sahip çıktığını bildiren Yılmaz, "Aradan geçen 10 yıla rağmen, o gece ortaya konulan milli birlik ve beraberlik ruhu ilk günkü canlılığını korumaktadır. 15 Temmuz, sadece bir direnişin değil, aynı zamanda ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, demokrasisine ve ortak geleceğine sahip çıkma iradesinin de sembolü olmuştur." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, 15 Temmuz gecesi devletin bekası ve milletin istiklali uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını, kahraman gazilere de sağlıklı ve huzurlu ömür dilediğini kaydetti.

        Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatan uğruna fedakarlık gösteren tüm kahramanları saygı, rahmet ve minnetle yad eden Yılmaz, milli birlik ve beraberliğin daim olması temennisinde bulunarak vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı.

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