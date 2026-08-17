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        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'dan esnaf ziyareti

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, İki Eylül Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2026 - 13:54 Güncelleme:
        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz'dan esnaf ziyareti

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, İki Eylül Caddesi'nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Yılmaz, iş yerlerinin durumu ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgi alarak talep ve önerileri dinledi.

        Esnafın kentin ekonomisine ve sosyal hayatına önemli katkılar sunduğunu belirten Yılmaz, "Esnafımızın her zaman yanındayız. Hemşehrilerimizle birlikte Eskişehir'imiz için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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