Eskişehir Valisi Yılmaz ile AK Parti Milletvekili Hatipoğlu Eskişehirspor'u ziyaret etti

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ile AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor Kulübü'ne ziyarette bulundu.



Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Ulaş Entok tarafından karşılanan Yılmaz ve Hatipoğlu, tesiste yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi aldı.



Yılmaz ve Hatipoğlu, Eskişehirspor'un teknik heyeti ve futbolcularıyla da bir araya gelip, yeni sezon için başarılar diledi.



Ziyarette Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürü Ali Yılmaz da hazır bulundu.



