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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir Valisi Yılmaz ile AK Parti Milletvekili Hatipoğlu Eskişehirspor'u ziyaret etti

        Eskişehir Valisi Yılmaz ile AK Parti Milletvekili Hatipoğlu Eskişehirspor'u ziyaret etti

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ile AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor Kulübü'ne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Eskişehir Valisi Yılmaz ile AK Parti Milletvekili Hatipoğlu Eskişehirspor'u ziyaret etti

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz ile AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Eskişehirspor Kulübü'ne ziyarette bulundu.

        Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Ulaş Entok tarafından karşılanan Yılmaz ve Hatipoğlu, tesiste yürütülen çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi aldı.

        Yılmaz ve Hatipoğlu, Eskişehirspor'un teknik heyeti ve futbolcularıyla da bir araya gelip, yeni sezon için başarılar diledi.

        Ziyarette Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürü Ali Yılmaz da hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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