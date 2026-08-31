Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir Valisi Yılmaz, yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi E5000'i kullandı

        Eskişehir Valisi Yılmaz, yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi E5000'i kullandı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi Eskişehir 5000 (E5000) ile test sürüşü gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 13:57 Güncelleme:
        Eskişehir Valisi Yılmaz, yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi E5000'i kullandı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi Eskişehir 5000 (E5000) ile test sürüşü gerçekleştirdi.

        TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünü ziyaret eden Yılmaz'a, Bölge Müdürü Mustafa Karakoyun tarafından devam eden projeler, istihdam yapısı ve yerli üretime yönelik çalışmalar hakkında brifing verildi.

        Brifingin ardından lokomotif fabrikasına geçen Yılmaz, üretim alanlarında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

        Ziyarette Vali Yılmaz'a, Karakoyun tarafından Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi E5000'in Avrupa'da Karşılıklı İşletilebilirlik (TSI) Belgesi takdim edildi.

        REKLAM

        Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli ana hat lokomotifi E5000 ile test sürüşü gerçekleştiren Vali Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, TÜRASAŞ'ın, Türkiye'nin gurur abidelerinden, sayısız başarılara imza atmış kuruluşlarından olduğunu söyledi.

        Müdürlüğün son olarak milli elektrikli ana hat lokomotifi E5000'i ürettiğini ve kendisinin de test sürüşüne katıldığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Bu eserin her şeyini bizim mühendislerimiz TÜRASAŞ'ta ürettiler. Bütün emeği geçen arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bize bu gururu yaşattıkları için kendilerine minnettarız. İnşallah ülkemiz bu alanda da en iyisi olma yolunda hızla ilerliyor. E5000, Avrupa'da sertifikasyonu kabul olmuş, bütün testleri geçmiş, bütün Avrupa ülkelerinde standartları kabul edilmiş bir ürün."

        REKLAM

        Yılmaz, E5000'in neslinin en iyisi durumunda olduğunu vurgulayarak, "Daha iyisini üretmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. İnşallah ülkemiz her alanda olduğu gibi bu alanda da dünyanın en iyisi olma yolunda ilerliyor. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Allah işlerini rast getirsin. Sağlık, sıhhat içinde böyle eserleri üretmeye inşallah devam etsinler." ifadelerini kullandı.

        Vali Yılmaz, E5000'i sürmenin çok güzel bir deneyim olduğunu kaydederek, "Böyle bir eserin üretilmiş olması, bizim de bu eserin kullanımında bulunmamız gerçekten gurur verici." dedi.

        TÜRASAŞ Devrim Arabaları Müzesi'ni de ziyaret eden Yılmaz, Türk otomotiv sanayisinin simge eserlerinden ve Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'i inceleyerek müze hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        İTO'dan bankalara faiz indirimi çağrısı
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Trump: İran'a karşılık vereceğiz
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Bakan Çiftçi Gürcistan'a gidiyor! Diplomasi ve operasyon trafiği hız kazandı
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Almanya TIR şoförü arıyor
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        Çocukların halı saha hayali gerçek oldu!
        Çocukların halı saha hayali gerçek oldu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Listeleri altüst etti
        Listeleri altüst etti
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Netanyahu parlamentoda çoğunluğu alamıyor
        Netanyahu parlamentoda çoğunluğu alamıyor
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Kulak memesindeki Frank çizgisi kalp hastalığının işareti mi?
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!

        Benzer Haberler

        Vali Yılmaz, yerli ve milli elektrikli lokomotif E5000'i sürdü Eskişehir Va...
        Vali Yılmaz, yerli ve milli elektrikli lokomotif E5000'i sürdü Eskişehir Va...
        8 Yaşındaki çocuğun kaçırttığı dolandırıcı yakalandı Kendisini polis olarak...
        8 Yaşındaki çocuğun kaçırttığı dolandırıcı yakalandı Kendisini polis olarak...
        Seyitgazi Avdar bayırındaki dev ay yıldız için bakım ve boyama çalışması
        Seyitgazi Avdar bayırındaki dev ay yıldız için bakım ve boyama çalışması
        "Karım uyuşturucu için girdiği evden çıkmadı" ihbarı asılsız çıktı
        "Karım uyuşturucu için girdiği evden çıkmadı" ihbarı asılsız çıktı
        Çelik takılar dayanıklılığıyla öne çıkıyor Takıcıda çalışan Dilek Bakırkayn...
        Çelik takılar dayanıklılığıyla öne çıkıyor Takıcıda çalışan Dilek Bakırkayn...
        Tır otomobile çarpmasıyla maddi hasarlı kaza meydana geldi
        Tır otomobile çarpmasıyla maddi hasarlı kaza meydana geldi