Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ziyaret

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz, İl Müdürü Orhan Bayrak ve kurum yöneticileriyle bir araya geldi.



Ziyarette, dezavantajlı kesimlere yönelik hizmetler, koruyucu aile çalışmaları, sosyal destek faaliyetleri, devam eden projeler ve kurumun genel işleyişine ilişkin brifing alan Yılmaz, yürütülen çalışmaları değerlendirdi.



İl Müdürü Bayrak'tan kurumun faaliyetleri hakkında bilgi alan Yılmaz, vatandaş odaklı sosyal hizmet anlayışının önemine dikkati çekti.



Yılmaz, görev yapan personele çalışmalarında başarı diledi.

