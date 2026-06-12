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        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan LGS sınavına girecek öğrencilere mesaj

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2026 - 09:41 Güncelleme:
        Eskişehir Valisi Yılmaz'dan LGS sınavına girecek öğrencilere mesaj

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, yarın yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi mesaj yayımladı.

        Yılmaz, mesajında, öğrencilerin aylarca hazırlandıkları LGS'nin önemli bir sınav olmasına karşın onların hayatlarını belirleyecek tek şey olmadığını belirtti.

        Bu sınavın öğrencilerin ne değerini ölçeceğini ne de hayallerinin sınırını çizeceğini dile getiren Yılmaz, "Sizler, sonuç ne olursa olsun aylar boyunca gösterdiğiniz emekle, disiplinle ve mücadeleyle çok önemli bir başarıya zaten imza attınız. Sınav anında heyecanlanabilirsiniz. Sorular beklediğinizden zor gelebilir. İstediğiniz gibi geçmeyen anlar olabilir ama sakın pes etmeyin. Derin bir nefes alın ve bugüne kadar öğrendiklerinize güvenin." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, bilgi kadar özgüvenin de başarı getirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Şunu hiç unutmayın, emek hiçbir zaman boşa gitmez. Belki bugün belki yarın ama verdiğiniz emeğin karşılığını mutlaka bir gün alırsınız. Bu nedenle sonuç ne olursa olsun kendinizi tek bir sınavla değerlendirmeyin. Hayat uzun bir yolculuk. LGS ise bu yolculuktaki duraklardan sadece biri. 55 sınav binasında sınava girecek 9 bin 757 öğrencimize gönüllerindeki sonucu alacakları, huzurlu ve başarılı bir sınav diliyorum. Yolunuz, zihniniz açık, kaleminiz güçlü olsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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