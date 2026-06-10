Eskişehir Valisi Yılmaz'dan Türk Kızılay'ın kuruluş yıl dönümü mesajı

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Yılmaz, mesajında, 11 Haziran 1868'de "Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti" adıyla kurulan Türk Kızılay'ın 158. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.



Türk Kızılay'ın bir buçuk asrı aşan tecrübesiyle yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan afet ve insani krizlerde de ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldığını kaydeden Yılmaz, "Hiçbir ayırım gözetmeksizin uzatılan her yardım eli, aslında asil milletimizin gönül zenginliğinin bir yansımasıdır." ifadesini kullandı.



Yılmaz, Eskişehir'in yardımlaşma ve dayanışma kültürünün güçlü şekilde yaşatıldığı şehirlerden biri olduğunu bildirerek, şöyle devam etti:



"Kızılay'ımızın şehrimizdeki faaliyetlerine gönüllü destek veren, kan bağışıyla hayat kurtaran ve bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerine umut olan tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Depremden sel felaketine, savaş mağdurlarından aşevlerimize kadar her alanda Kızılay, devletimizin şefkat elini vatandaşlarımıza ulaştırmaktadır. Genç yaşlı demeden bu kutsal çatı altında birleşen Kızılay gönüllüleri, toplumsal birliğimizin ve dirliğimizin en güçlü teminatlarından biridir."



Kuruluşundan bugüne kadar Kızılay bünyesinde görev yapan ve hayatını kaybeden gönüllüleri rahmetle andığını vurgulayan Yılmaz, Türk Kızılay'ın milletin desteğiyle faaliyetlerini sürdürmeye ve ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam edeceğini ifade etti.







