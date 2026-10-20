Eskişehir'de 1 kişi evinde ölü bulundu

Uysal'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zile basmalarına rağmen kendisine ulaşılamayan Uysal'ın durumundan endişelenen arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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