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        Eskişehir'de 13. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesince, sağlık ve hareketli yaşam, bağımlılıklardan uzak gelecek amacıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Eskişehir'de 13. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Türkiye Yeşilay Cemiyeti Eskişehir Şubesince, sağlık ve hareketli yaşam, bağımlılıklardan uzak gelecek amacıyla bu yıl 13'üncüsü düzenlenen "Yeşilay Bisiklet Turu" yapıldı.

        Vilayet Meydanı'nda bisikletleriyle bir araya gelen her yaştan katılımcı, tur öncesi Yeşilay tarafından verilen ekipmanları aldı.

        Yeşil yeleklerini giyerek son hazırlıklarını tamamlayan 350 katılımcı, işaret verilmesiyle belirlenen güzergahta pedal çevirdi.

        Tur kapsamında Vilayet Meydanı'ndan çıkış yapan bisikletliler, Ulus Anıt, Ahmet Kanatlı Caddesi, Vali Ali Fuat Güven Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ni geçerek başlangıç noktasına döndü.

        Turun ardından yapılan çekilişle katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

        Yeşilay Eskişehir Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Gülser Altınay, AA muhabirine, sağlıklı yaşamak adına bisiklet dostlarıyla beraber tüm yurtta eş zamanlı bisiklet turu gerçekleştirdiklerini söyledi.

        "2026 Eskişehir Yılı" ve bağımlılıkla mücadele kapsamında güzel bir etkinlik olduğunu kaydeden Altınay, "Bisikletli dostlarımızla ilgili Eskişehir'de bulunan bütün sivil toplum kuruluşlarımızı davet ettik. Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan gelen dostlarımız var. Bisiklet firmalarımız burada. Yaklaşık 200 hediyemiz var. Tüm katılımcılara hediye vermeyi planlıyoruz. Bu kendilerinde Yeşilay'la ilgili birer anı kalsın istiyoruz." diye konuştu.

        Torununun bisikletiyle tura katılarak pedal çeviren 63 yaşındaki Süheyla Bağ ise etkinliğe ilk defa katıldığını belirterek, çok mutlu olduğunu ifade etti.

        Tüm bağımlılık türlerine karşı farkındalık amacıyla tura katıldığını anlatan Bağ, "Gençlere örnek olmak istedim. Bu konuda duyarlı olduğumu hissettirmek istedim. Bisikletin benim hayatımın bir parçası olduğunu söyleyebilirim. Bisiklete binmeyi seviyorum." dedi.

        7'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Eymen Berk Kılıç da Yeşilay'ın turuna katılmaktan keyif aldığını belirterek, Yeşilay'ın ekran bağımlılığa karşı yürüttüğü çalışmalardan haberdar olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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