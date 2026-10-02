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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de 14 yıl önce kaybolduktan sonra cesedi bulunan çocuğun ölümüne ilişkin babası tutuklandı

        Eskişehir'de 14 yıl önce kaybolduktan sonra cesedi bulunan çocuğun ölümüne ilişkin babası tutuklandı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 2012 yılında kaybolduktan 12 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan babası tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 17:44 Güncelleme:
        Eskişehir'de 14 yıl önce kaybolduktan sonra cesedi bulunan çocuğun ölümüne ilişkin babası tutuklandı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde 2012 yılında kaybolduktan 12 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin gözaltına alınan babası tutuklandı.

        Ailesinin mevsimlik işçi olarak geldiği kırsal Doğançayır Mahallesi'nde 8 Mayıs 2012'de kaybolduktan 12 gün sonra cesedi toprağa gömülü olarak bulunan Y.B'nin ölümüne ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çocuğun babası A.B. ile 3 akrabasını gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba A.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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        Diğer 3 kişi ise serbest bırakıldı.

        Seyitgazi ilçesinde 8 Mayıs 2012'de Y.B'nin kaybolmasının ardından ailenin haber vermesi üzerine ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı. Toprağa gömülü bulunan çocuğun cesedi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesindeki incelemenin ardından memleketi Şanlıurfa'da defnedilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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