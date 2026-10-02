Eskişehir'de 14 yıl önce kaybolduktan sonra cesedi bulunan çocuğun ölümüne ilişkin babası tutuklandı

Diğer 3 kişi ise serbest bırakıldı.

Ailesinin mevsimlik işçi olarak geldiği kırsal Doğançayır Mahallesi'nde 8 Mayıs 2012'de kaybolduktan 12 gün sonra cesedi toprağa gömülü olarak bulunan Y.B'nin ölümüne ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

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