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        Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hazırlıkları incelendi

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programı öncesinde hazırlıkları yerinde inceleyerek, tüm Eskişehirlileri etkinliklere davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 21:26 Güncelleme:
        Eskişehir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü hazırlıkları incelendi

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma programı öncesinde hazırlıkları yerinde inceleyerek, tüm Eskişehirlileri etkinliklere davet etti.

        Vali Yılmaz, Valilik Meydanı'nda gerçekleştirilen incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini belirterek, "Yarın bu meydanda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü kutlayacağız." dedi.

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün tüm milletin bayramı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu bayramı da bütün siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, kamu kurumlarımız ve çok kıymetli Eskişehirli hemşerilerimizle birlikte bu meydanda coşkulu bir şekilde kutlamaya hazırlanıyoruz." diye konuştu.

        Yılmaz, vatandaşları, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarını yarın akşam düzenlenecek programa katılmaya davet ederek, "Yarın akşam bu meydan inşallah dolup taşacak. Bu meydanda bir kez daha cennet vatanımıza, şanlı bayrağımıza, vatanımıza el uzatmaya kalkışanlara hep birlikte en gür sesle, bu vatana sahip çıktığımızı bir kez daha göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

        Türk milletinin vatan söz konusu olduğunda her zaman birlik içinde hareket ettiğini vurgulayan Yılmaz, "Çünkü Türk milleti öyle bir millettir ki, vatanı söz konusu olduğunda hepimiz biliyoruz 15 Temmuz'da yaşananları, tankların altına korkmadan yatan milletin evlatları var. Böyle evlatlar olduğu sürece, bu ruh olduğu sürece Allah'ın izniyle şanlı al bayrağımız göklerde hep dalgalanacak, cennet vatanımıza hainler giremeyecektir." dedi.

        Valilik Meydanı'ndaki incelemeye, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ile MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer de katıldı.

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