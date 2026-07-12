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        Eskişehir'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Eskişehir'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Odunpazarı ilçesinde bulunan bir evden yapılan hırsızlıkla ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.

        Ekipler tarafından yapılan incelemede, arka bahçeden eve giren 2 şüphelinin, çelik kasa, 5 Cumhuriyet altını, 105 bin lira, tablet ve güneş gözlüğü çaldığı belirlendi.

        Ekipler, şüpheliler S.D. ve İ.N.O'yu yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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