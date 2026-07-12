Eskişehir'de 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Odunpazarı ilçesinde bulunan bir evden yapılan hırsızlıkla ilgili Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kapsamlı çalışma başlatıldı.
Ekipler tarafından yapılan incelemede, arka bahçeden eve giren 2 şüphelinin, çelik kasa, 5 Cumhuriyet altını, 105 bin lira, tablet ve güneş gözlüğü çaldığı belirlendi.
Ekipler, şüpheliler S.D. ve İ.N.O'yu yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
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