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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 09:52 Güncelleme:
        Eskişehir'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

        E.G. idaresindeki 16 V 6520 plakalı otomobil, Eskişehir-Bursa kara yolu üzeri Gündoğdu Mahallesi yakınlarında F.Y. yönetimindeki 26 ER 366 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak toprak alana savrulan otomobilin sürücüsü F.Y. yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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