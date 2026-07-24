Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de 2026'nın ilk 6 aylık sağlık hizmetleri değerlendirildi

        Eskişehir'de 2026'nın ilk 6 aylık sağlık hizmetleri değerlendirildi

        Eskişehir'de 2026 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin sağlık hizmetlerinin değerlendirildiği istatistik toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 09:52 Güncelleme:
        Eskişehir'de 2026'nın ilk 6 aylık sağlık hizmetleri değerlendirildi

        Eskişehir'de 2026 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin sağlık hizmetlerinin değerlendirildiği istatistik toplantısı gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici'nin başkanlığında düzenlenen toplantının açılışında Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alper Ayyıldız, hastanenin 2026 yılının ilk 6 aylık faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.

        Sunumda, hastanenin hizmet kapasitesi, sunulan sağlık hizmetleri ve performans göstergelerine yönelik veriler paylaşıldı.

        Toplantıda ayrıca hastanenin ilk 6 aylık hizmet verileri, poliklinik ve klinik işleyiş süreçleri, hasta memnuniyeti göstergeleri ile sağlık hizmetlerinde karşılaşılan güncel ihtiyaçlar değerlendirildi.

        Sunumlarda ve yapılan görüş alışverişinde, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve hızlı sunulması, mevcut kaynakların verimli kullanılması, hasta bekleme sürelerinin azaltılması ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruluyor
        CHP'de 91 istifa! Yeni Parti kuruluyor
        Sert düzeltme vatandaşı altından soğuttu
        Sert düzeltme vatandaşı altından soğuttu
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi!
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        Dev projenin ihale tarihi belli oldu
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Leao teklifini duyurdular!
        4 isim bugün ifade verecek
        4 isim bugün ifade verecek
        Askere giden işçinin hakları
        Askere giden işçinin hakları
        Gizli Servis'te gizli kriz
        Gizli Servis'te gizli kriz
        İstanbul’da ev değiştirmek servet değerinde
        İstanbul’da ev değiştirmek servet değerinde
        İhraç polisten eski valiye kanlı fotoğraf!
        İhraç polisten eski valiye kanlı fotoğraf!
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        "Adım attı ben de kabul ettim"
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        'Sihirli Annem'in 'Toprak'ı evleniyor
        Hayranlarını şaşırttı
        Hayranlarını şaşırttı
        15 yaşındaki kız çocuğundan 101 bin TL'lik ceza pozu!
        15 yaşındaki kız çocuğundan 101 bin TL'lik ceza pozu!
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        Felaket bölgeleri tatil oldu!
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"
        "Beşiktaş ilk adımı doğru attı!"
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        ECB yeni banknotlar için oylama başlattı
        İran'dan Trump'a tepki: Tehlikeli bir emsal
        İran'dan Trump'a tepki: Tehlikeli bir emsal
        Rekorun sırrı bütüncül strateji
        Rekorun sırrı bütüncül strateji
        Herkesin gözü bu grafikte
        Herkesin gözü bu grafikte

        Benzer Haberler

        Ehliyetsiz 15 yaşındaki kız çocuğu 101 bin TL'lik ceza tutanağıyla ablasına...
        Ehliyetsiz 15 yaşındaki kız çocuğu 101 bin TL'lik ceza tutanağıyla ablasına...
        534 yıllık bu cami kıble hassasiyeti ile dikkat çekiyor Müezzin Kayyım Abdu...
        534 yıllık bu cami kıble hassasiyeti ile dikkat çekiyor Müezzin Kayyım Abdu...
        Eskişehir'de 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi
        Eskişehir'de 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi
        İHA yarışmalarında görev alacak pilotların eğitim gördüğü merkeze Vali Yılm...
        İHA yarışmalarında görev alacak pilotların eğitim gördüğü merkeze Vali Yılm...
        Pembe motosikletin arkasına yapıştırılan ilginç yazı dikkat çekti
        Pembe motosikletin arkasına yapıştırılan ilginç yazı dikkat çekti
        Bakım çalışmaları sebebiyle Eskişehir'deki tramvay seferlerinde düzenleme y...
        Bakım çalışmaları sebebiyle Eskişehir'deki tramvay seferlerinde düzenleme y...