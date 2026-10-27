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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de 253 okul servisi denetlendi Okul çevrelerinde bulunan 241 mekan ile 524 şahıs kontrol edildi

        Eskişehir'de 253 okul servisi denetlendi Okul çevrelerinde bulunan 241 mekan ile 524 şahıs kontrol edildi

        Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 253 okul servisi, okul çevrelerinde bulunan 241 mekan ile 524 şahıs kontrol edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 09:37 Güncelleme:
        Eskişehir'de 253 okul servisi denetlendi Okul çevrelerinde bulunan 241 mekan ile 524 şahıs kontrol edildi

        Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 253 okul servisi, okul çevrelerinde bulunan 241 mekan ile 524 şahıs kontrol edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri ile okul çevrelerine yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerce 1926 Ekim 2026 tarihleri arasında, 253 servis aracı ve şoförü denetlendi. Kusurlu olduğu belirlenen 6 servis aracı ve şoförü hakkında gerekli işlemler uygulandı. Okul çevrelerinde 85 kahvehane, 54 market/tekel, 1 oyun salonu ve 101 park/bahçe olmak üzere toplam 241 mekan kontrol edildi. Çalışmalar sırasında 524 şahsa da kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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