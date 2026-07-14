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        Eskişehir'de 3. kattan düşen kadın öldü

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 13:30 Güncelleme:
        Eskişehir'de 3. kattan düşen kadın öldü

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 3. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi.


        Işıklar Mahallesi Yamaner Sokak'taki 4 katlı apartmanın 3. katında oğluyla yaşayan Huriye Bakılan (61), pencereden hava almaya çalıştığı sırada camdaki demir korkulukların yerinden kopmasıyla dengesini kaybederek düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Bakılan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Bakılan'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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