Eskişehir'de "4. Otizm Okulu" programı düzenlendi

Otizm ve Nörogelişim Araştırmaları Derneği (ONAD) tarafından düzenlenen, alanda çalışan profesyonellerin mesleki gelişiminin artmasını hedefleyen "4. Otizm Okulu" Eskişehir'de gerçekleştirildi.



Dernekten yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 100 doktor, psikolog, özel eğitim uzmanı, ergoterapist ve dil-konuşma terapisti, otizm spektrum bozukluğunda kanıta dayalı güncel müdahale yöntemleri ve klinik yaklaşımlar konusunda eğitimler aldı.



Dört gün boyunca yürütülen eğitimlerde, erken tanı mekanizmaları, nörogelişimsel bozukluklar, eş tanılı psikiyatrik durumlar ve multidisipliner çalışma modelleri akademisyenler tarafından işlendi.



Programda, teorik eğitimlerin yanı sıra vaka analizleri ve interaktif çalışmalar da yapıldı.



Türkiye'nin 25 farklı ilinden gelen katılımcılar, eğitim sonunda aldıkları sertifikasyonla sahada donanımlı hizmet verme imkanına kavuştu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen ONAD Başkanı Prof. Dr. Murat Eyüboğlu, 2025 yılında Eskişehir'de kurulan dernek bünyesinde başlatılan Otizm Okulu ile bu alanda çalışan profesyonellerin sürekli eğitiminin sağlanmasının hedeflendiğini ve bu sayede çocukların ve ailelerin yaşam kalitesinin doğrudan etkilendiğini kaydetti.



Otizm Spektrum Bozukluğunun erken müdahale ve doğru klinik yaklaşımlarla seyrinde çok ciddi olumlu değişimler sağlanabilen bir bozukluk olduğunu belirten Eyüboğlu, şunları kaydetti:



"Ancak sahada çalışan profesyonellerimizin en güncel, bilimsel ve kanıta dayalı yöntemlere ulaşması büyük önem taşıyor. Otizm Okulu eğitim etkinliğimiz çatısı altında bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz bu programla, yaklaşık 100 meslektaşımızın klinik pratiklerine ve akademik birikimlerine katkı sunduk. Amacımız, Türkiye'deki otizm tanılı çocuklara dokunan her uzmanın uluslararası standartlarda eğitim almasını sağlamaktır. Hem bu alanda çalışan profesyoneller hem de ebeveynler için projelerimiz devam edecektir."



Eyüboğlu ayrıca ONAD'ın bu eğitim modelini uluslararası akreditasyon süreçlerine dahil ederek küresel ağlarla entegre etmeyi hedeflediğini ifade etti.

