Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de "46. Geleneksel Mihalıççıklılar Günü ve Kiraz Festivali" yapıldı

        Eskişehir'de "46. Geleneksel Mihalıççıklılar Günü ve Kiraz Festivali" yapıldı

        Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde belediye tarafından "46. Geleneksel Mihalıççıklılar Günü ve Kiraz Festivali" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2026 - 15:54 Güncelleme:
        Eskişehir'de "46. Geleneksel Mihalıççıklılar Günü ve Kiraz Festivali" yapıldı

        Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde belediye tarafından "46. Geleneksel Mihalıççıklılar Günü ve Kiraz Festivali" gerçekleştirildi.

        Kalburcu Orman Parkı'nda gerçekleştirilen festivalde konuşan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Mihalıççık'ın tarihi, kültürel ve tarımsal değerlerine dikkati çekti.

        Mihalıççık'ın yalnızca tarihi mirasıyla değil, üretim gücüyle de Eskişehir'in en önemli ilçelerinden biri olduğunu belirten Yılmaz, üreticilerin alın teriyle yetiştirdiği Mihalıççık kirazının kalitesiyle Türkiye'nin ve dünyanın önemli sofralarında yer aldığını vurguladı.

        Festivallerin birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendiren önemli organizasyonlar olduğunu ifade eden Yılmaz, yazın sıcağında, kışın ayazında emek veren tüm üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulundu.

        Sanatçıların verdiği konserlerin ardından sona eren festivale, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Mihalıççık Kaymakamı Fahrettin Çırak, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Şarkıcı Güllü'nün kızı hakkında iddianame hazırlandı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Dehşet! Çarptığı motosikletteki kişilerin üzerinden geçti!
        Dehşet! Çarptığı motosikletteki kişilerin üzerinden geçti!
        Barış Alper Yılmaz'a Everton kancası!
        Barış Alper Yılmaz'a Everton kancası!
        Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 6 şüpheli tutuklandı
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        Bahçeli: "Terörsüz Türkiye, siyaset üstü bir konu olarak görülmeli"
        TFF'den "çipli top" kararı!
        TFF'den "çipli top" kararı!
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        Bakan Çiftçi'den, yakalanan FETÖ'cü teröristle ilgili açıklama
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        MİT'in yüz tanıma sistemiyle tespit edildi!
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İstanbul Havalimanı'nda Avrupa rekoru
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        İspanya'dan yüzer bariyerli önlem
        Kendine 'ölü' süsü vermek istediği ortaya çıktı!
        Kendine 'ölü' süsü vermek istediği ortaya çıktı!
        "Evleniyorlar"
        "Evleniyorlar"
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Akıllı telefonlarda batarya devrimi
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Sağlık çalışanlarına ömür boyu konser sözü
        Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
        Etimesgut Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme
        Trump çıkış kapısı arıyor
        Trump çıkış kapısı arıyor
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        "Suudi Veliaht Prensi Trump'a endişesini iletti"
        Mahkeme kararını verdi
        Mahkeme kararını verdi
        Alan çok binen yok
        Alan çok binen yok

        Benzer Haberler

        TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği TÜGVA Yaz Okulları Finali'ne katıldı
        TÜGVA Eskişehir İl Temsilciliği TÜGVA Yaz Okulları Finali'ne katıldı
        Eskişehir'de kaldırıma park eden sürücü yayaları hiçe saydı
        Eskişehir'de kaldırıma park eden sürücü yayaları hiçe saydı
        Porsuk Çayı'ndaki çöp kirliliği dikkat çekti
        Porsuk Çayı'ndaki çöp kirliliği dikkat çekti
        Sokakta çalıştırılan ve dilendirilen 13 çocuk tespit edilirken, 11 çocuk eğ...
        Sokakta çalıştırılan ve dilendirilen 13 çocuk tespit edilirken, 11 çocuk eğ...
        Eskişehir'de dilenciliğin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor
        Eskişehir'de dilenciliğin önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor
        Eskişehir'de roman vatandaşların eğitimi için uluslararası proje toplantısı...
        Eskişehir'de roman vatandaşların eğitimi için uluslararası proje toplantısı...