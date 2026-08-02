Eskişehir'de "46. Geleneksel Mihalıççıklılar Günü ve Kiraz Festivali" yapıldı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde belediye tarafından "46. Geleneksel Mihalıççıklılar Günü ve Kiraz Festivali" gerçekleştirildi.



Kalburcu Orman Parkı'nda gerçekleştirilen festivalde konuşan Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Mihalıççık'ın tarihi, kültürel ve tarımsal değerlerine dikkati çekti.



Mihalıççık'ın yalnızca tarihi mirasıyla değil, üretim gücüyle de Eskişehir'in en önemli ilçelerinden biri olduğunu belirten Yılmaz, üreticilerin alın teriyle yetiştirdiği Mihalıççık kirazının kalitesiyle Türkiye'nin ve dünyanın önemli sofralarında yer aldığını vurguladı.



Festivallerin birlik, beraberlik ve dayanışmayı güçlendiren önemli organizasyonlar olduğunu ifade eden Yılmaz, yazın sıcağında, kışın ayazında emek veren tüm üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir hasat sezonu temennisinde bulundu.



Sanatçıların verdiği konserlerin ardından sona eren festivale, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Mihalıççık Kaymakamı Fahrettin Çırak, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

