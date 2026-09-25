Eskişehir'de 47 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 47 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Giriş: 25.09.2026 - 19:24 Güncelleme:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 47 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Tepebaşı ilçesinde yapılan çalışmalarda, "silahla yağma" suçundan 47 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı.
Söz konusu hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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