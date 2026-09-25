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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de 47 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

        Eskişehir'de 47 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 47 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 19:24 Güncelleme:
        Eskişehir'de 47 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 47 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Tepebaşı ilçesinde yapılan çalışmalarda, "silahla yağma" suçundan 47 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı.

        Söz konusu hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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