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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de 53 bin 941 sentetik ecza hap ele geçirilen operasyonda 1 zanlı yakalandı

        Eskişehir'de 53 bin 941 sentetik ecza hap ele geçirilen operasyonda 1 zanlı yakalandı

        Eskişehir'de 53 bin 941 sentetik ecza hap ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2026 - 13:34 Güncelleme:
        Eskişehir'de 53 bin 941 sentetik ecza hap ele geçirilen operasyonda 1 zanlı yakalandı

        Eskişehir'de 53 bin 941 sentetik ecza hap ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi'ndeki bir apartmanda bulunan dairenin kapısının zorlandığına yönelik ihbar üzerine polis harekete geçti.

        Adreste yapılan aramalarda, koliler içinde 53 bin 941 sentetik hap ele geçirildi.

        Operasyonda yakalanan bir zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Evden çıkarak kaçtığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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