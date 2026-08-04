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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de ağaçlandırma sahasında çıkan yangından etkilenen kaplumbağa kurtarıldı

        Eskişehir'de ağaçlandırma sahasında çıkan yangından etkilenen kaplumbağa kurtarıldı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki ağaçlandırma sahasında çıkan yangından etkilenen kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Eskişehir'de ağaçlandırma sahasında çıkan yangından etkilenen kaplumbağa kurtarıldı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki ağaçlandırma sahasında çıkan yangından etkilenen kaplumbağayı itfaiye ekipleri kurtardı.

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kavacık Mahallesi'ndeki Borabey Sulama Göleti çevresindeki ağaçlandırma sahasında çıkan yangına, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir Teknik Üniversitesi itfaiye ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Bu sırada itfaiye personeli, yangından etkilenen bir kaplumbağayı fark etti. Ekipler, suyla serinlettikleri kaplumbağayı daha sonra yeniden doğaya bıraktı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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