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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'de akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2026 - 09:31 Güncelleme:
        Eskişehir'de akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde akaryakıt istasyonu tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.


        İ.B. (28), idaresindeki 06 BVT 294 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunda başka bir araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı.

        Savrulan otomobil, akaryakıt istasyonunun girişinde bulunan makete ve tabelaya çarptı.

        Kazada, araç sürücüsü İ.B, yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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