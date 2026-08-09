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        Eskişehir'de alkol aldıktan sonra rahatsızlandığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir parkta alkol tükettikten sonra fenalaştığı öne sürülen kişi öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2026 - 22:24 Güncelleme:
        Eskişehir'de alkol aldıktan sonra rahatsızlandığı iddia edilen kişi hayatını kaybetti

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir parkta alkol tükettikten sonra fenalaştığı öne sürülen kişi öldü.

        Hacı Seyit Mahallesi Kartaltepe Sokağı'nda yaşayan 72 yaşındaki Niyazi Akkurt, evinin yakınlarında bulunan bir parkta arkadaşlarıyla alkol aldı.

        Daha sonra evine dönerken yolda fenalık geçiren ve yere düşen Akkurt, komşularının ve eşinin yardımıyla yaşadığı apartmanın önüne kadar getirildi.

        Apartmanın içinde tekrar fenalaşan Akkurt'un hareketsiz yatması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Niyazi Akkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

        Akkurt'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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