Eskişehir'de alkollü sürücü polis ekiplerince yakalandı

Denetimde durdurulan 26 ADT 492 plakalı otomobilin sürücüsü H.Ç’nin, yapılan testte alkollü olduğu belirlendi.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde polis ekiplerince yapılan trafik denetiminde alkollü olduğu tespit edilen sürücüye ceza yazıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.