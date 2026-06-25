Eskişehir'de amcasının minibüsle çarptığı çocuk öldü
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir tarlada amcasının kullandığı minibüsün çarptığı 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde bir tarlada amcasının kullandığı minibüsün çarptığı 1 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Aksaklı Mahallesi'nde mevsimlik işçi çadırlarının bulunduğu bölgede, Suriye uyruklu Besem El Hazum (22), kullandığı minibüsle yeğeni Şeyma El Hazum'a (1) çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, ailesi tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne getirildi.
Şeyma El Hazum, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Besem El Hazum ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
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