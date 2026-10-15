Eskişehir'de arkadaşının ölümüne neden olan adli süreçteki çocuğa 15 yıl hapis cezası

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlenmiş, olayın ardından M.F.Y, B.T, A.D. ile M.F.Y'nin babası M.Y, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden, M.F.Y. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İsmetpaşa Mahallesi Karargah Sokak'taki bir evde, 29 Mart'ta Bünyamin Bozkurt (15), M.F.Y. (15), B.T. (15) ile A.D. (15) av tüfeğiyle oynamaya başlamış, ev sahibi M.F.Y'nin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu Bünyamin Bozkurt vurulmuştu​​​​​​​.

Mahkeme heyeti, adli süreçteki çocuk M.F.Y'ye "çocuğa karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın olay tarihinde 15 yaşında olması nedeniyle ceza 18 yıla, iyi hal indirimi uygulanmasıyla da 15 yıla düşürüldü.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu adli süreçteki çocuk M.F.Y. ile hayatını kaybeden Bünyamin Bozkurt'un ailesi ve taraf avukatları katıldı.

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