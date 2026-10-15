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        Eskişehir'de arkadaşının ölümüne neden olan adli süreçteki çocuğa 15 yıl hapis cezası

        Eskişehir'in İnönü ilçesinde, arkadaşının tüfekle vurularak hayatını kaybettiği olayla ilgili yargılanan 15 yaşındaki adli süreçteki çocuk, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Eskişehir'de arkadaşının ölümüne neden olan adli süreçteki çocuğa 15 yıl hapis cezası

        Eskişehir'in İnönü ilçesinde, arkadaşının tüfekle vurularak hayatını kaybettiği olayla ilgili yargılanan 15 yaşındaki adli süreçteki çocuk, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu adli süreçteki çocuk M.F.Y. ile hayatını kaybeden Bünyamin Bozkurt'un ailesi ve taraf avukatları katıldı.

        Savunmasında arkadaşını bilerek vurmadığını belirten M.F.Y, olayın kasten gerçekleşmediğini öne sürdü.

        Mahkeme heyeti, adli süreçteki çocuk M.F.Y'ye "çocuğa karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın olay tarihinde 15 yaşında olması nedeniyle ceza 18 yıla, iyi hal indirimi uygulanmasıyla da 15 yıla düşürüldü.

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        -⁠ ⁠Olay

        İsmetpaşa Mahallesi Karargah Sokak'taki bir evde, 29 Mart'ta Bünyamin Bozkurt (15), M.F.Y. (15), B.T. (15) ile A.D. (15) av tüfeğiyle oynamaya başlamış, ev sahibi M.F.Y'nin elindeki tüfeğin ateş alması sonucu Bünyamin Bozkurt vurulmuştu​​​​​​​.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Bozkurt'un hayatını kaybettiği belirlenmiş, olayın ardından M.F.Y, B.T, A.D. ile M.F.Y'nin babası M.Y, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden, M.F.Y. tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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