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        Eskişehir'de asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında, kentteki genel asayiş ve güvenlik durumunun değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Eskişehir'de asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı

        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz başkanlığında, kentteki genel asayiş ve güvenlik durumunun değerlendirildiği toplantı gerçekleştirildi.

        Toplantıda, kent genelinde huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

        Toplantıya, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Veysel Ergün ve diğer ilgililer de katıldı.

        Galeri
        Galeri

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