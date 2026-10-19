Eskişehir'de asayiş ve güvenlik toplantısı yapıldı

Toplantıya, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Veysel Ergün ve diğer ilgililer de katıldı.

Toplantıda, kent genelinde huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

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