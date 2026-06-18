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        Eskişehir'de Belarus'un bağımsızlık yıl dönümü resepsiyonu düzenlendi

        Eskişehir'de, Belarus'un bağımsızlık ilanının yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Eskişehir'de Belarus'un bağımsızlık yıl dönümü resepsiyonu düzenlendi

        Eskişehir'de, Belarus'un bağımsızlık ilanının yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

        Odunpazarı Modern Müze (OMM) önünde Belarus Cumhuriyeti Eskişehir Fahri Konsolosu ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyonda İstiklal Marşı ve Belarus milli marşı okundu.


        Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Belarus arasındaki ilişkilerin sağlam temeller üzerine kurulduğunu belirterek, Türkiye'nin Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülkeler arasında yer aldığını hatırlattı.


        İki ülke arasında ticaret, eğitim, kültür ve diplomasi alanlarında gelişen işbirliğinin zamanla güçlü dostluk bağlarına dönüştüğünü ifade eden Vali Yılmaz, devletler arasındaki ilişkilerde karşılıklı saygının önemine vurgu yaptı.


        Yılmaz, iki ülke arasındaki dostluğun ve işbirliğinin önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğine inandığını söyledi.


        Belarus'un Eskişehir Fahri Konsolosu Gürhan Albayrak da dost Belarus halkının bağımsızlık gününü en içten dileklerle kutladığını bildirdi.


        Belarus halkına barış, huzur, refah ve nice başarılı yıllar temenni eden Albayrak, şunları kaydetti:


        "Türkiye ile Belarus arasındaki ilişkiler, ticaretten kültüre, eğitimden akademik işbirliklerine, turizmden insani temaslara kadar geniş bir alanda gelişmeye devam etmektedir. Bu ilişkilerin daha da güçlenmesi, iki ülke insanının birbirini daha yakından tanıması ve ortak fırsatların çoğalması hepimizin ortak arzusudur. Eskişehir, sanayisiyle, üniversiteleriyle, tarımıyla, kültür ve sanat hayatıyla, basınıyla, sosyal dokusuyla ve yetişmiş insan kaynağıyla Türkiye’nin önemli şehirlerinden biridir. En büyük gayemiz, Eskişehir’in bu güçlü potansiyelini Belarus ile kurulacak ticari, kültürel, akademik ve sportif köprülerle daha da anlamlı hale getirmektir."


        Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ruslan Kizialevich da günün önemine ilişkin konuşma yaptı.


        Programa, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, BBP Eskişehir İl Başkanı Taha Baksan, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Serhat Tunç, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adnan Karamanlı ve çok sayıda davetli katıldı.

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