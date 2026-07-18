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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de bir iş yerinin camına tekmeyle kıran zanlı yakalandı

        Eskişehir'de bir iş yerinin camına tekmeyle kıran zanlı yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir iş yerinin camını tekmeyle kıran şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 09:09 Güncelleme:
        Eskişehir'de bir iş yerinin camına tekmeyle kıran zanlı yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir iş yerinin camını tekmeyle kıran şüpheli, gözaltına alındı.

        Hoşnudiye Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde bir zanlı, cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin camını tekmeyle kırdı.

        Olayın ardından bölgeden uzaklaşan şüpheli, esnaf tarafından takip edilerek Sakarya-2 Caddesi'nde yakalandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis, zanlıyı gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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