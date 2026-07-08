Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de bir kişi ağaçlık alanda ölü bulundu

        Eskişehir'de bir kişi ağaçlık alanda ölü bulundu

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ağaçlık alanda bir kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 12:19 Güncelleme:
        Eskişehir'de bir kişi ağaçlık alanda ölü bulundu

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ağaçlık alanda bir kişi ölü bulundu.

        Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin karşısındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hasan Tutlu'nun (64) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ceset, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        Ankara'daki tarihi zirvede ikinci gün
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        ABD Başkanı Trump ve Rutte'den açıklamalar
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Rutte: Rusya uzun vadeli bir tehdit
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        Dünya liderlerine 'Yeniçeri'li tören
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        NATO Zirvesinde Çekya krizi
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        İran'dan ABD'ye: Gerilimin tırmandırılmasından ABD sorumlu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Macron'dan Ankara'da sabah koşusu
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Boşanma aşamasında bir kadın daha katledildi
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Beşiktaş Salih Özcan'ı açıkladı!
        Petrol yeniden sıçradı
        Petrol yeniden sıçradı
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Filenin Sultanları Polonya'yı devirdi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Yaz döneminin en pahalı 20 transferi!
        Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma!
        Oğuz Murat Aci'nin ölümüyle ilgili davada ilk duruşma!
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Yerli üretim ilk Dacia tanıtıldı
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Turizm teşvikinde yerli işçi kriteri
        Formunu yakaladı
        Formunu yakaladı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Ağabeyini, yengesini ve yeğenini öldürdü! Aile katliamı
        Prens Harry'yi çıldırtan karar
        Prens Harry'yi çıldırtan karar
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede
        Dünyanın en iyi salataları: 6 Türk lezzeti listede

        Benzer Haberler

        Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu'nda 651 metre ile Türkiye rekoru kırıldı Sivr...
        Geleneksel Türk Okçuluğu Toyu'nda 651 metre ile Türkiye rekoru kırıldı Sivr...
        Kendi bestelerini duyurmak için sokağı sahneye dönüştürdü Müzisyen Ekin Uğu...
        Kendi bestelerini duyurmak için sokağı sahneye dönüştürdü Müzisyen Ekin Uğu...
        Milletvekili Hatipoğlu'ndan NATO açıklaması: "Bugün aynı Külliye, dünya dip...
        Milletvekili Hatipoğlu'ndan NATO açıklaması: "Bugün aynı Külliye, dünya dip...
        Eskişehir'in enerji altyapısına 745,7 milyon TL'lik bütçe: 200 kişiye istih...
        Eskişehir'in enerji altyapısına 745,7 milyon TL'lik bütçe: 200 kişiye istih...
        En ekonomik ve pratik serinleme aracı "El pervanesi" Yazın gözdesi el perva...
        En ekonomik ve pratik serinleme aracı "El pervanesi" Yazın gözdesi el perva...
        Eskişehir Öğretmenevi'nin eşyalarını denetimli serbestlik yükümlüleri taşıy...
        Eskişehir Öğretmenevi'nin eşyalarını denetimli serbestlik yükümlüleri taşıy...