Eskişehir'de bir kişi ağaçlık alanda ölü bulundu

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde ağaçlık alanda bir kişi ölü bulundu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesinin karşısındaki ağaçlık alanda hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Hasan Tutlu'nun (64) hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.