Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayiş, kamu düzeni, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 10-17 Temmuz tarihleri arasında 1243 görevli personelin katılımıyla 367 noktada uygulama gerçekleştirildi.

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