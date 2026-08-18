Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'deki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 13:31 Güncelleme:
        Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'deki asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 86 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayiş, kamu düzeni, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 10-17 Temmuz tarihleri arasında 1243 görevli personelin katılımıyla 367 noktada uygulama gerçekleştirildi.

        Uygulamada yapılan kontrollerde 86 kişinin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

        Zanlıların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Yola dökülen boya, tepkime sonucu ortaya çıkmış!
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Bakanlıktan 'ekonomi programında değişiklik' haberlerine yanıt
        Batrakov geliyor!
        Batrakov geliyor!
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        İzmit Körfezi akvaryuma dönüştü
        Transferde David sürprizi!
        Transferde David sürprizi!
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı yürürlüğe girdi
        8 ilde şeker soruşturması
        8 ilde şeker soruşturması
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        TEM, "yeni nesil" suç örgütleriyle de mücadele edecek
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        Trump, ABD ve Güney Kore arasındaki bağı koparıyor
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        MHP lideri Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        Hayalet uçakların sorumlusu belli oldu!
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        450 milyon dolarlık mega yatta tatil
        Eski eşler bir arada
        Eski eşler bir arada
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        İstanbul'a yeni metro hattı geliyor
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        Korkunç kazada feci görüntü! Olay yerinde hayatını kaybetti!
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Bodrum çarşısında alışveriş yaptı
        Yerli telefonda sona doğru
        Yerli telefonda sona doğru
        Otopsisi tamamlandı
        Otopsisi tamamlandı
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        F.Bahçe'nin Lyon 11'i
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?
        Doom Avengers'ı kandıracak mı?

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Eskişehir'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
        Eskişehir'de moloz dökme gerginliği kovalamacayla bitti: 2 yaralı
        Eskişehir'de moloz dökme gerginliği kovalamacayla bitti: 2 yaralı
        Eskişehir'de müstakil evin bahçesinden ahırı sıçrayan yangın büyümeden sönd...
        Eskişehir'de müstakil evin bahçesinden ahırı sıçrayan yangın büyümeden sönd...
        Eskişehir merkezli 116 milyon liralık modem dolandırıcılığında 53 tutuklama
        Eskişehir merkezli 116 milyon liralık modem dolandırıcılığında 53 tutuklama
        İnönü Belediyesi'nden 860 günde 340 milyon TL'lik yatırım
        İnönü Belediyesi'nden 860 günde 340 milyon TL'lik yatırım
        Eskişehir'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
        Eskişehir'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı