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        Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2026 - 01:56 Güncelleme:
        Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

        Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak'ta bulunan parkta çıkan kavgada, S.S. (46) bıçakla yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kalbi duran S.S, ambulansta sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

        Yaralı, Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan zanlı M.D. (32) ise polis ekiplerince yakalandı.

        Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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