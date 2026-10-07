Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak'ta bulunan parkta çıkan kavgada, S.S. (46) bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kalbi duran S.S, ambulansta sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü.
Yaralı, Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan zanlı M.D. (32) ise polis ekiplerince yakalandı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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