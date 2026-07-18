Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda O.Y. (58) bıçaklandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
O.Y, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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