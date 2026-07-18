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        Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 04:15 Güncelleme:
        Eskişehir'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.


        Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda O.Y. (58) bıçaklandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        O.Y, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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