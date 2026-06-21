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        Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

        Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan tartışmada 1 kişi silahla vurularak yaralandı.

        71 Evler Mahallesi Salkım Sokak’ta meydana gelen olayda, alacak verecek nedeniyle husumetli şahıslar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

        Çıkan kavgada, 29 yaşındaki S.K, pompalı tüfeğin saçmalarıyla bacağından yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan S.K, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan S.K’nin durumunu iyi olduğu öğrenildi.

        Olay yerinden kaçan 2 şüphelinin yakalanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Çalışmalar sonucunda pompalı tüfeği ateşlediği tespit edilen 17 yaşındaki A.C.C. yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.

        Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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