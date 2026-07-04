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        Eskişehir'de define ararken göçük altında kalan kişi öldü

        Eskişehir'in İnönü ilçesinde define aramak için kazdıkları tünelde göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 17:32 Güncelleme:
        Eskişehir'de define ararken göçük altında kalan kişi öldü

        Eskişehir’in İnönü ilçesinde define aramak için kazdıkları tünelde göçük altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        İnönü ilçesinde define arayan grup, dün akşam saatlerinde bir evin bahçesine girerek izinsiz kazı yaptı.

        Su kuyusu yakınlarında yaptıkları kazının ardından beline bağlanan iple tünele giren 42 yaşındaki Hakan Ç, göçük altında kaldı.

        Olayın ardından bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        İş makineleri ve AFAD ekiplerince yaklaşık 18 saatlik çalışmanın​​​​​​​ ardından ceset, 12 metre derinlikte toprağın altından çıkarıldı.

        Hakan Ç'nin​​​​​​​ cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

        Yapılan kaçak kazıyla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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