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        Eskişehir'de dolandırılmak üzere olan kişi kuyumcunun dikkati sayesinde kurtuldu

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde telefon dolandırıcılarının hedefinde olan kişi, kuyumcunun dikkati sayesinde kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2026 - 20:09 Güncelleme:
        Eskişehir'de dolandırılmak üzere olan kişi kuyumcunun dikkati sayesinde kurtuldu

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde telefon dolandırıcılarının hedefinde olan kişi, kuyumcunun dikkati sayesinde kurtuldu.

        Eskişehir'de yaşayan 81 yaşındaki A.İ.E, telefon dolandırıcılarının hedefi oldu.

        Kendisini arayarak isminin suça karıştığı iddiasını söyleyen kişiye inanan A.İ.E, evindeki altınları alarak Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'ndeki kuyumcuya gitti.

        Altınlarını bozdurmak isteyen kişinin dolandırıldığını fark eden kuyumcu, polisi aradı.

        Kuyumcuya gelen polis ekipleri, 81 yaşındaki A.İ.E'ye gerçeği anlattı.

        Polis merkezine götürülen A.İ.E'nin yaşadığı dolandırıcılık olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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