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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de "dur" ihtarına uymayıp bekçiye çarpan motosiklet sürücüsü yakalandı

        Eskişehir'de "dur" ihtarına uymayıp bekçiye çarpan motosiklet sürücüsü yakalandı

        Eskişehir'de "dur" ihtarına uymayıp bekçiye çarparak kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı​​​​​​​.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 12:24 Güncelleme:
        Eskişehir'de "dur" ihtarına uymayıp bekçiye çarpan motosiklet sürücüsü yakalandı

        Eskişehir'de "dur" ihtarına uymayıp bekçiye çarparak kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı​​​​​​​.

        Uluönder Mahallesi Mahir Sokak'ta devriye halindeki bekçiler, plakasız bir motosiklete dur ihtarında bulundu.

        Bekçilerin dur ihtarına uymayan plakasız motosikletin sürücüsü, bekçiye çarparak olay yerinden kaçtı.

        Yaralanan bekçi, Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

        Çalışmalar neticesinde yakalanan motosiklet sürücüsü T.C.A. (27) gözaltına alındı.

        Motosiklet sürücüsüne farklı maddelerden toplam 202 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

        Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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