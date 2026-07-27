Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de eğlence mekanını kurşunlayan şüpheli yakalandı

        Eskişehir'de eğlence mekanını kurşunlayan şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde alkollü eğlence mekanını kurşunlayan 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Eskişehir'de eğlence mekanını kurşunlayan şüpheli yakalandı

        Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde alkollü eğlence mekanını kurşunlayan 1 kişi gözaltına alındı.

        Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak’ta meydana gelen olayda, iddialara göre M.D. alkollü eğlence mekanda tartışma yaşadı.

        Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından dışarı çıkan M.D, silahla işletmenin camlarına doğru ateş etti. Olayın ardından şüpheli tekrar içeri girdi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

        Ekipler tarafından inceleme yapılan alkollü eğlence mekanında 3 adet tabanca ele geçirildi.

        İşletmeye ateş eden M.D. mekanın çatısında saklanırken yakalandı.

        Ayrıca işletme içinde çıkan kavgada sırtına alkol şişesi gelen bir kadın tedbiren hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede!
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Bakan Gürlek'ten AHBAP, yasa dışı bahis ve Gülistan Doku açıklaması
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Beyin dalgalarıyla robot eğitimi!
        Beyin dalgalarıyla robot eğitimi!
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        İstanbul'da yaşandı! Yol kavgasında 4 kişiyi bıçakladı!
        Barışma sonrası ilk tatil
        Barışma sonrası ilk tatil
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        ABD'li Popeyes devi Sailormen iflas sürecindeki son satışı tamamladı
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        Karadeniz'den dünyaya yayılan genetik sır!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        O ilçede hissedilen sıcaklık 50 dereceye yaklaştı! Sokaklar boş kaldı!
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        İki dünür hayatını kaybetmişti... Acı detay ortaya çıktı!
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        Kişisel verileri internete sızdırıldı
        Genç kadın, yuvarlanan araçtan atladı!
        Genç kadın, yuvarlanan araçtan atladı!
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek
        İsrail basını: Netanyahu Trump'ın talebini reddedecek

        Benzer Haberler

        Vali Yılmaz sahadaki basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi Eskişeh...
        Vali Yılmaz sahadaki basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi Eskişeh...
        Eskişehir Valisi Yılmaz basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu
        Eskişehir Valisi Yılmaz basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu
        Uzmandan tercih uyarısı: "Puan değil, doğru karar önemli" Klinik Psikolog B...
        Uzmandan tercih uyarısı: "Puan değil, doğru karar önemli" Klinik Psikolog B...
        Dar alanda sıkışan kediyi DAK ekipleri kurtardı
        Dar alanda sıkışan kediyi DAK ekipleri kurtardı
        Eskişehir'de doğa ve gökyüzü tek etkinlikte buluştu
        Eskişehir'de doğa ve gökyüzü tek etkinlikte buluştu
        Dolmuşa yandan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Dolmuşa yandan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı