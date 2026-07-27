Eskişehir'de eğlence mekanını kurşunlayan şüpheli yakalandı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde alkollü eğlence mekanını kurşunlayan 1 kişi gözaltına alındı.



Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak’ta meydana gelen olayda, iddialara göre M.D. alkollü eğlence mekanda tartışma yaşadı.



Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından dışarı çıkan M.D, silahla işletmenin camlarına doğru ateş etti. Olayın ardından şüpheli tekrar içeri girdi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Ekipler tarafından inceleme yapılan alkollü eğlence mekanında 3 adet tabanca ele geçirildi.



İşletmeye ateş eden M.D. mekanın çatısında saklanırken yakalandı.



Ayrıca işletme içinde çıkan kavgada sırtına alkol şişesi gelen bir kadın tedbiren hastaneye kaldırıldı.

