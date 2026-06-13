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        Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, hakkında 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 12:20 Güncelleme:
        Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, hakkında 24 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

        Ekiplerce Sütlüce Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonda hakkında "dolandırıcılık" suçundan 24 yıl 6 hapis ve 280 bin lira adli para cezası bulunan M.B. (58) yakalandı.

        Yaklaşık 9 yıldır firari olduğu belirlenen hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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