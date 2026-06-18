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        Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 13:50 Güncelleme:
        Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için çalışma gerçekleştirildi.

        Çalışmada, hakkında "kasten yaralama" suçundan 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan aranan S.Ü, yakalandı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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