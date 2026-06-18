Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı. Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanması için çalışma gerçekleştirildi. Çalışmada, hakkında "kasten yaralama" suçundan 26 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan aranan S.Ü, yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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