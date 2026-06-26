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        Eskişehir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Eskişehir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Eskişehir'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kanlıpınar Mahallesi 12022. Sokak'ta bulunan geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

        Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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