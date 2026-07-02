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        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de günübirlik kiralık evler ile araç kiralama firmaları denetlendi

        Eskişehir'de günübirlik kiralık evler ile araç kiralama firmaları denetlendi

        Eskişehir'de polis ekiplerince günübirlik kiralık evler ile araç kiralama firmalarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 13:04 Güncelleme:
        Eskişehir'de günübirlik kiralık evler ile araç kiralama firmaları denetlendi

        Eskişehir'de polis ekiplerince günübirlik kiralık evler ile araç kiralama firmalarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi koordinasyonunda 89 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 159'u konaklama tesisi, 77'si araç kiralama firması olmak üzere 236 işletme denetlendi.

        Denetimlerde, 3 işletmeye idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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