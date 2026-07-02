Eskişehir'de günübirlik kiralık evler ile araç kiralama firmaları denetlendi

Eskişehir'de polis ekiplerince günübirlik kiralık evler ile araç kiralama firmalarına yönelik denetim gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi koordinasyonunda 89 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 159'u konaklama tesisi, 77'si araç kiralama firması olmak üzere 236 işletme denetlendi. Denetimlerde, 3 işletmeye idari para cezası uygulandı.

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