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        Eskişehir'de havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 12:34 Güncelleme:
        Eskişehir'de havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Akarbaşı Mahallesi Harmanyolu Caddesi'nde bir apartman boşluğuna düşen kedi için vatandaşlar ihbarda bulundu.

        Adrese gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan kedinin kurtarılması için çalışma başlattı.

        Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan kedi, doğal yaşam ortamına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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