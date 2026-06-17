Eskişehir'de havalandırma boşluğuna düşen kediyi itfaiye kurtardı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Akarbaşı Mahallesi Harmanyolu Caddesi'nde bir apartman boşluğuna düşen kedi için vatandaşlar ihbarda bulundu. Adrese gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan kedinin kurtarılması için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan kedi, doğal yaşam ortamına bırakıldı.

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