Eskişehir'de havuza düşen çocuk boğuldu

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince yapılan kontrolde Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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