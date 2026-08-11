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        Eskişehir'de havuza düşen çocuk boğuldu

        Eskişehir'in Beylikova ilçesinde havuza düşen 4 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 12:45 Güncelleme:
        Eskişehir'de havuza düşen çocuk boğuldu

        Eskişehir'in Beylikova ilçesinde havuza düşen 4 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.

        Beylikova Belediyesine ait Yalınlı Doğrul Havuzları ve Mesire Alanına ailesiyle giden Elif Nur Akbaş (4), havuza düştü.

        Akbaş, ailesinin ve çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince yapılan kontrolde Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Akbaş'ın cenazesi, incelemelerin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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