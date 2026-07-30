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        Eskişehir'de ilçe devlet hastanelerinin ilk 6 aylık performansı değerlendirildi

        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında, 2026 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin ilçe devlet hastaneleri istatistik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 15:43 Güncelleme:
        Eskişehir'de ilçe devlet hastanelerinin ilk 6 aylık performansı değerlendirildi

        Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici başkanlığında, 2026 yılının ilk 6 aylık dönemine ilişkin ilçe devlet hastaneleri istatistik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Yunus Emre Devlet Hastanesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda, Beylikova, Alpu, Çifteler ve Mahmudiye Devlet Hastanelerinin 2026 yılının ilk 6 aylık dönemine ait hizmet sunum verileri değerlendirildi.

        Poliklinik ve klinik hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, ameliyat sayıları, hasta memnuniyeti göstergeleri ile sağlık hizmetlerinde karşılaşılan ihtiyaçlara ilişkin başhekimler ve idari yöneticiler tarafından sunumlar yapıldı.

        Sunumlarda hastanelerin mevcut durumu kapsamlı şekilde ele alınırken, yürütülen çalışmalar, hizmet sunum süreçlerinde sağlanan gelişmeler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan iyileştirme çalışmaları değerlendirildi.

        Toplantıda ayrıca sağlık hizmetlerinin etkinliğinin artırılması, kaynakların daha verimli kullanılması ve vatandaş memnuniyetinin yükseltilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

        Toplantıya, hizmet başkanları, başkan yardımcıları ile Beylikova, Alpu, Çifteler ve Mahmudiye Devlet Hastanelerinin başhekimleri, idari yöneticileri ve hastane yönetimleri katıldı.

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