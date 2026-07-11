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        Eskişehir'de inşaattan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir okul inşaatından malzeme çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 10:20 Güncelleme:
        Eskişehir'de inşaattan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir okul inşaatından malzeme çaldıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Erenköy Mahallesi Kırbaşı Caddesi'ndeki bir okul inşaatından malzeme çalındığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Bu sırada elektrikli motosikletle kaçmaya çalışan zanlılar E.K. (20) ile N.K. (22), Emek Mahallesi'nde Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği'ndeki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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