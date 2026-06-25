Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri Eskişehir'de işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Eskişehir'de işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 11:39 Güncelleme:
        Eskişehir'de işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Fatih Mahallesi Profesör Dr. Orhan Oğuz Caddesi'nde Hakan Y. idaresindeki 26 S 0351 plakalı servis minibüsü ile Mesibi A. yönetimindeki 26 AEB 955 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile servis aracındaki 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Bu arada, kazada savrulan araçların çarptığı iki otomobilde de hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Irak OPEC'ten ayrılacak mı?
        Irak OPEC'ten ayrılacak mı?
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        Scorpions, İstanbul'da sahne aldı
        Scorpions, İstanbul'da sahne aldı
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        İlk etap çalışmaları tamamlandı, Sümela ziyarete açıldı
        İlk etap çalışmaları tamamlandı, Sümela ziyarete açıldı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        "638 faili meçhul dosya ile ilgileniyoruz"
        "638 faili meçhul dosya ile ilgileniyoruz"
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt

        Benzer Haberler

        Anadolu Üniversitesinde "Mikro Yeterlilik Programları" hayata geçiriliyor
        Anadolu Üniversitesinde "Mikro Yeterlilik Programları" hayata geçiriliyor
        Futbolun efsanelerinden Fethi Heper'in adını taşıyan okulda sporcu ve bilim...
        Futbolun efsanelerinden Fethi Heper'in adını taşıyan okulda sporcu ve bilim...
        Yasa dışı bahis şüphelileri adliyede
        Yasa dışı bahis şüphelileri adliyede
        Biri işçi servisi toplam 4 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        Biri işçi servisi toplam 4 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        Sıcaktan bunalan sokak kedisi tarihi çeşmenin altında serinlemeye çalıştı
        Sıcaktan bunalan sokak kedisi tarihi çeşmenin altında serinlemeye çalıştı
        Eskişehir merkezli 2,3 milyar liralık bahis operasyonu
        Eskişehir merkezli 2,3 milyar liralık bahis operasyonu