Eskişehir'de işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.



Fatih Mahallesi Profesör Dr. Orhan Oğuz Caddesi'nde Hakan Y. idaresindeki 26 S 0351 plakalı servis minibüsü ile Mesibi A. yönetimindeki 26 AEB 955 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile servis aracındaki 7 kişi yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.



Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Bu arada, kazada savrulan araçların çarptığı iki otomobilde de hasar oluştu.

