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        Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

        Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde 3 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 15:35 Güncelleme:
        Eskişehir'de izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

        Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde 3 şüpheli kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Anadolu Mirası Operasyonu" kapsamında yapılan çalışma sonucunda, 3 şüphelinin ilçede define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapacağı bilgisine ulaşıldı.

        Jandarma düzenlediği operasyonda 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

        Kazı alanında yapılan incelemelerde, şüphelilere ait olduğu tespit edilen dedektör, 2 alan tarama cihazı (pointer) ve 18 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 kişi hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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